PSV onderzoekt mogelijkheden voor toelaten supporters: ‘Voetbal zonder publiek bestaat niet’

PSV zoekt nog altijd naar mogelijkheden om volgend seizoen in een vroeg stadium supporters toe laten in het Philips Stadion. Dat laat commercieel directeur Frans Janssen weten op PSV TV.

,,Ik roep altijd dat voetbal zonder publiek niet bestaat”, vertelt Janssen. “Daarmee bedoel ik niet dat we iedereen binnen gaan laten, tegen elke richtlijn in. Maar als ze niet bij ons in het stadion zitten en de horeca is gewoon open, dan zitten ze ergens anders in de stad. Ik twijfel dan wat beter is, al wil ik niet op de stoel van een viroloog gaan zitten.”

“We hebben natuurlijk heel veel hightech partners” weet Janssen. “Samen met de TU Eindhoven zijn we al aan het denken. Kunnen wij op een hele moderne manier ervoor zorgen dat het stadion coronaproof wordt? Want wij denken dat dit beter te managen is dan wanneer er meer dan 35.000 mensen de wedstrijden in dorpen, in steden en op pleinen gaan bekijken.”