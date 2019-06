PSV opent seizoen morgen met open training

Het zal een combinatie zijn van PSV’ers en Jong PSV’ers, omdat de nodige internationals nog met vakantie zijn of zelfs nog actief zijn (Gastón Pereiro in de Copa América).



Even daarvoor is de loting voor de Champions League-voorronde. Om 12.00 wordt bekend of PSV in de tweede voorronde gaat spelen tegen Olympiakos of FC Basel. Ook over het vervolg is al een inschatting te maken, omdat er een ‘doorloting’ plaatsvindt.