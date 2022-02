PSV snakt in toppers naar de dribbels en ‘vieze’ frommelgoals van Hirving Lozano

Roger Schmidt wil met kin omhoog de deur uit bij PSV: ‘Zelf ben ik nu een tikje emotioneel’

Roger Schmidt vindt de timing om nu zijn afscheid bij PSV bekend te maken de juiste. ,,Zolang er geen beslissing is, blijven er vragen komen. Nu kan iedereen verder. We kunnen samen nog top afsluiten’’, zegt hij in een toelichting.

4 februari