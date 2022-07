PSV speelt gelijk tegen Cercle Brugge bij debuut Hoever, De Jong mee op trainingskamp

met Video Na afstraf­fing volgt spookduel voor Leeuwinnen: ‘Willen geen aandacht voor deze wedstrijd’

Na de afstraffing tegen Engeland (5-1) wacht voor de Oranjevrouwen morgenavond een spookwedstrijd tegen Belarus in de WK-kwalificatie. De Leeuwinnen beleven roerige dagen met het EK voor de deur. ,,Nu een wedstrijd is goed, maar déze wedstrijd is weer wat anders.”

28 juni