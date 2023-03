PSV-spits Luuk de Jong (32) stopt als international: ‘Het was een grote eer’

De Jong maakte eind vorig jaar deel uit van de selectie van het Nederland elftal op het WK in Qatar. In de verloren kwartfinale tegen Argentinië benutte hij in de strafschoppenserie een penalty. Oranje werd alsnog uitgeschakeld.

,,Het was altijd een eer voor mij deel uit te maken van het Nederlands elftal”, aldus De Jong in een persbericht van de KNVB. ,,Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV.”

Volledig scherm Luuk de Jong (l) in zijn laatste interland voor Oranje. © Pro Shots / Stanley Gontha

,,Ik was enigszins verrast toen Luuk mij gisteren belde met het nieuws dat hij niet langer beschikbaar was voor het Nederlands elftal", reageert bondscoach Ronald Koeman. ,,Maar ik heb begrip voor zijn uitleg dat hij zich honderd procent wil concentreren op PSV. We gaan hem missen. Zowel in het veld, als buiten de lijnen.

De wedstrijd tegen Argentinië in december was de 39ste interland voor De Jong, die als international acht keer scoorde. Zijn belangrijkste doelpunt maakte de Achterhoeker in oktober 2019 in De Kuip tegen Noord-Ierland. De Jong zette Oranje in blessuretijd op 2-1 en Nederland zette daarmee een grote stap naar het EK, dat vanwege het coronavirus werd verplaatst van 2020 naar de zomer van 2021.

De Jong debuteerde in februari 2011 onder leiding van de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk. Naast het WK van 2022 en het EK van 2021 maakte De Jong ook deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van 2012. In de met 1-0 verloren finale van de Nations League tegen Portugal, in 2019, kwam De Jong als invaller in het veld.

Naast PSV kwam De Jong in Nederland uit voor De Graafschap en FC Twente. Verder voetbalde hij in het buitenland voor Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla en FC Barcelona. De Jong heeft bij PSV, na dit seizoen, nog een contract voor twee jaar.

Voorselectie

Koeman maakt vandaag zijn voorselectie bekend voor de EK-kwalificatie-duels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar. Op 14 juni speelt Oranje in de Kuip de halve finale van de Nations League, waarin Kroatië de tegenstander is.