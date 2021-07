PSV stelt teleur met remise tegen Duitse derdeklasser, AZ en Anderlecht in evenwicht

Ook in de derde oefenwedstrijd van het seizoen speelde PSV-trainer Roger Schmidt voor een groot deel met twee verschillende teams in de eerste en tweede helft, alleen doelman Joel Drommel speelde de hele wedstrijd. Yorbe Vertessen was voor rust de speler met de meeste dreiging aan PSV-zijde; één keer was hij zelf dicht bij een treffer en twee keer bracht hij Eran Zahavi in stelling. Maar ook de Israëlische goaltjesdief had zijn vizier niet op scherp.