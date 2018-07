PSV swingt aan het slot en droogt Olympiakos af

In een snikheet Uden startte coach Mark van Bommel met de opstelling waarmee hij maandag experimenteerde bij de training. Derrick Luckassen startte in het centrum van de verdediging, samen met Nick Viergever en Jorrit Hendrix keerde op het middenveld terug in de basis. PSV kreeg de meeste kansen en nam het Griekse doel onder meer via Gastón Pereiro en Donyell Malen onder vuur. De Uruguayaan trof de goalie van Olympiakos en Malen schoot net over. Ook de Grieken konden een paar keer gevaar stichtten, al had keeper Jeroen Zoet niet al te veel te doen.