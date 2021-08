PSV van een uitdager naar dé uitdager in de titelstrijd

Fitheid speelt een belangrijke rol in de Eindhovense plannen. Marco van Ginkel speelt in tegenstelling tot vorig seizoen nu vanaf de beginfase een hoofdrol en datzelfde geldt voor Mario Götze. De stunttransfer van de Duitse middenvelder kwam vorig seizoen pas in oktober rond en mede daardoor kon hij in veel mindere mate zijn stempel op het spel drukken dan nu. Noni Madueke heeft een stap vooruit weten te zetten en lijkt snel afscheid te gaan nemen van zijn status als talent. De 19-jarige Brit wil het hele seizoen basisspeler zijn en gaf daarvoor uitstekende eerste signalen af. In de vijf officiële wedstrijden die PSV nu al heeft gespeeld, scoorde Madueke vier keer.



PSV hoopt daarnaast met Joël Drommel een keeper te hebben aangetrokken die aan de bal nog iets vaster en over het geheel genomen stabieler is dan Yvon Mvogo, de Zwitser die wel in Eindhoven is gebleven. Essentieel voor betere resultaten lijkt ook de transfer van de Braziliaanse centrale verdediger André Ramalho, die defensieve kwaliteit, opbouwend vermogen en leiderschap aan het team van Schmidt lijkt toe te voegen.