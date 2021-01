PSV: Van Ginkel kan na de winterstop een extra wapen zijn

Verloopt het seizoen naar wens? Voor het eerst in vijf jaar zit PSV na de winterstop nog in alle competities. Kampioen worden, zo ver mogen reiken in de Europa League en bekerwinst, het kan allemaal nog en trainer Roger Schmidt stemt er ook zijn wisselbeleid op af. Europese overwintering wilde de clubleiding héél graag, omdat PSV in 2023 tot de beste 32 clubs van Europa moet behoren. ,,Dat heeft te maken met de Champions League tegen die tijd’’, zei directeur Toon Gerbrands eerder. ,,In 2023 worden er allerlei keuzes gemaakt. Als je dan bij de eerste 32 clubs op de ranglijst zit, heb je grote kans dat je in de CL komt.’’

Wordt het een spannende transferperiode in Eindhoven? Nee. PSV trainde deze week bij een openbare training 11 tegen 11 en op elke positie stond een volwaardige speler voor in een titelrace. Ook Marco van Ginkel en Erick Gutierrez gaven vol gas. De enige posities waarop PSV bij blessures écht kwetsbaar wordt, zijn links- en rechtsback. Maar huur of koop in januari maar eens een goede speler die nu wil ‘banken’ achter Denzel Dumfries en Philipp Max. Omgekeerd vreest PSV nu geen wintertransfer van een vlot scorende spits als Donyell Malen. ,,Er komt een EK aan en bovendien willen spelers afronden waar we hier mee bezig zijn’’, denkt trainer Roger Schmidt.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Met de ervaren Van Ginkel, bijna fit na langdurig blessureleed, hoopt PSV een bonusspeler te hebben straks in de beslissende fase van het seizoen. De nu 28-jarige Van Ginkel was in 2018 aanvoerder in het laatste kampioensteam van PSV. Of hij het niveau van toen nog haalt na al zijn knieproblemen is natuurlijk de vraag. Maar als het lukt, brengt hij dynamiek en doelgerichtheid. En een extra wapen in de lucht bij corners en vrije trappen.