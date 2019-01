PSV verlengt contracten Hendrix en Teze

Hendrix’ contract liep in 2020 af en PSV wilde het verlengen omdat de club heel tevreden is over zijn bijdrage en om langer grip op zijn transferrechten te houden. De contractverlenging werd op de nieuwjaarsreceptie van de club bekendgemaakt door technisch manager John de Jong.



Hendrix debuteerde op 10 augustus 2013 voor de hoofdmacht van PSV en speelde al 186 wedstrijden voor de Eindhovense club. Daarin kwam hij zeven keer tot scoren.



Onder Mark van Bommel is Hendrix een vaste waarde. De 23-jarig middenvelder speelde dit eredivisieseizoen alle wedstrijden mee bij de huidige koploper van de Eredivisie.