EK-Kwalificatie Jong Oranje zo goed als kansloos voor EK na nieuwe zeperd, rood voor Rosario

11 september Jong Oranje is mijlenver verwijderd van het Europees Kampioenschap. In de Vijverberg ging de ploeg van Erwin van de Looi met 1-2 onderuit tegen directe concurrent Schotland. PSV-middenvelder Pablo Rosario veroorzaakte in de slotfase een penalty en kreeg daarvoor een rode kaart.