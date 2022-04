PSV wacht lastige heenwedstrijd bij Leicester City in kwartfinale Conference League

Podcast | ‘Verhaal van voetbal­lers in gokcircuit is topje van de ijsberg’

Voetballers laten hun geld makkelijk rollen in het illegale gokcircuit. En een aantal spelers was aandeelhouder van de illegale goksite Edobet. Deze werd gerund door de ‘Haagse godfather’ Piet S. Het AD kwam afgelopen zaterdag met deze onthulling. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met misdaadjournalist Yelle Tieleman en voetbalverslaggever Maarten Wijffels dit verhaal. En ze praten over de situatie van Louis van Gaal.

