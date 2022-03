PSV wil eindelijk de tiende beker: ‘Als je dan geen kampioen wordt, zijn de druiven een heel stuk minder zuur’

Door Rik Elfrink



De passie voor het bekertoernooi spat er bij Roger Schmidt al sinds zijn komst naar PSV vanaf. De KNVB Beker een troostprijs? Zeg dat niet tegen de Duitse coach, want hij kan er laaiend om worden. In zijn ogen is het een hoofdprijs en is de bekerfinale een van de mooiste duels om te spelen. Hij wil niet dat PSV een ticket voor die wedstrijd vanavond in Deventer laat glippen.



,,Wees alert. Pak geen domme kaarten, doe geen domme dingen. Deze wedstrijd is voor ons enorm belangrijk, want we kunnen bij winst spelen voor een prachtige prijs’’, gaf Schmidt zijn groep gistermiddag bij de laatste training op De Herdgang nog mee. Ja, hij vindt het duel met de ploeg van Kees van Wonderen absoluut een cupkraker. Go Ahead Eagles – dat afgelopen weekend verrassend van Ajax won – kreeg eerder al complimenten van de PSV-coach, die na Georg Kessler als tweede Duitse trainer de beker wil veroveren.