PSV wil zich tegen FC Twente herstellen van nederlaag in De Kuip

Stotteren­de Geertruida mijdt interviews: ‘Goede kans dat hij nóg populair­der wordt’

5 februari Lutsharel Geertruida is bij Feyenoord de revelatie van het seizoen, maar nog nooit zag het publiek hem iets vertellen voor een camera. Hij stottert. In hoeverre is dat een groot probleem voor specifiek een voetballer?