PSV wordt voor AZ de mooiste uitdaging tot nu toe

AZ speelde thuis al gelijk tegen Manchester United en won in de Kuip van Feyenoord. ,,Maar PSV heeft in thuiswedstrijden al meer dan vijftig wedstrijden niet verloren. Dat zegt wel iets.” PSV verloor vorige week van FC Utrecht en speelde afgelopen donderdag tegen het Oostenrijkse Linz met 0-0 gelijk in de Europa League. ,,Maar PSV is een topclub die direct een reactie wil na een minder resultaat”, zegt Slot die na de monsterzege op Astana (6-0) alweer verder kijkt. ,,Sowieso is het zo dat een nederlaag altijd sterker aanvoelt dan de euforie van een overwinning.

Uniek

Winnen van PSV in Eindhoven zal voor AZ uniek zijn. De Alkmaarders verloren hun laatste tien uitduels in Eindhoven. In 2009 werd het laatste punt gehaald (2-2). Maar slecht AZ daadwerkelijk die barrière dan zou dat al de tweede, traditioneel moeilijke hindernis zijn die wordt genomen. Eerder dit seizoen won AZ in de Kuip al van Feyenoord. ,,Ook daarom is het een prachtige uitdaging voor een jonge ploeg. We zijn goed voorbereid op PSV. Ze zijn misschien wel de beste tegenstander die we tot nu toe gehad hebben”, zegt Slot. ,,Het zal ook een fysieke strijd worden. Ook PSV speelde donderdagavond. Maar elke wedstrijd is een fysieke strijd. Ik ben heel nieuwsgierig hoe we ervoor staan tegen zo’n ploeg. Kunnen we net zoveel op de aanval spelen als tegen andere tegenstanders of dringt PSV ons ver naar achteren?”