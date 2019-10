PSV zet knop om en richt zich op overwintering

Door Rik Elfrink



PSV verliest de laatste jaren gemiddeld twee of drie keer per seizoen in de eredivisie. Gaat het een keer mis in de nationale competitie, dan is dat ook direct groot nieuws en dat vindt Mark van Bommel niet zo gek. ,,Kijk maar eens hier”, zei hij gisteren over het zaaltje tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel met LASK, waar zich enkele tientallen journalisten hadden verzameld. ,,Vroeger zaten er misschien twee mensen. Bovendien is de snelheid van het nieuws, met sociale media, enorm toegenomen. Vroeger moest je tot maandag wachten tot de krant op de mat viel. Nu staan een seconde na de wedstrijd al allerlei berichten online. Maar goed, uiteindelijk analyseren wij intern en dat doen we bij winst en verlies op dezelfde manier.”