PSV zet met beleid de tanden in strijd om de Johan Cruijff Schaal

In het leven moet je soms zin maken, als je ergens misschien niet zoveel zin in hebt of het hoofd naar iets anders staat. Helemaal als er een prijs te winnen valt, die nu en aan de eindstreep goed van pas kan komen bij het opmaken van de balans.

Trainer Mark van Bommel van PSV maakte donderdag niet te veel woorden vuil aan de voor zijn ploeg nogal onhandige planning van het duel om de Johan Cruijff Schaal. ,,Het had anders gekund”, zei hij voor zijn doen mild, wetend dat een schrobbering aan het adres van de KNVB nu zinloos is. PSV staat al veel langer een herbezinning op de voetbalkalender voor, waarbij ook de datum van de strijd om de voormalige Super Cup ter discussie kan worden gesteld. Deze week kan Van Bommel daar weinig meer mee en wil hij zijn ploeg naar een zege in Amsterdam loodsen. PSV gaat zonder twijfel voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal, maar zal dat vermoedelijk niet ten koste van alles doen.

Voor PSV komt de wedstrijd op het oog als een ongewild tussendoortje in het voor de club extreem belangrijke tweeluik met FC Basel. Toch wil Van Bommel de prijs maar al te graag winnen, zo benadrukte hij. Daarbij gaf de coach aan dat zijn team de komende weken misschien wel voortdurend om de drie of vier dagen speelt. Van Bommel eist van zijn spelers dezelfde toewijding in een oefenduel in het begin van juli als in een Champions League-wedstrijd en dus staat er zaterdag sowieso een gretig elftal aan de aftrap



50.000 euro

Dat PSV het hele duel met de sterkst denkbare opstelling gaat spelen, lijkt uitgesloten. Drie duels in een week oogt erg ambitieus voor een aantal spelers die net terug zijn na een blessure (Lozano, Gutiérrez) of kort in training zijn. Weinigen zullen PSV bij het ‘sparen’ van een aantal spelers ongelijk geven. Los van het sportieve belang van de komende twee duels zijn de financiële implicaties namelijk totaal anders. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal incasseert 150.000 euro en de verliezer in dat duel 100.000 euro. Voor PSV valt er dus 50.000 euro te verdienen in een week waarin dinsdag in Basel al minimaal 10 miljoen euro veilig valt te stellen en er bij winst uitzicht blijft op gegarandeerd het viervoudige.

Het duo begroette gisteren zoals verwacht de Duitse centrale verdediger Timo Baumgartl, die voor 10 miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Hij moet de strijd aangaan met Derrick Luckassen en Trent Sainsbury om een basisplek bij PSV af te kunnen dwingen. Luckassen maakte dinsdag tegen Basel weliswaar een fout, maar speelde verder een sterke wedstrijd en is toch al bezig aan een goede serie.



De Duitser is al de tiende nieuweling in de selectie van PSV van dit seizoen ten opzichte van het vorige voetbaljaar. Daarbij blijft het niet. In Eindhoven wordt ook de komende weken nog in- en uitgaand transfervuurwerk verwacht, met de ontknoping van de dossiers van Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Steven Berghuis (nu nog bij Feyenoord) als klapstukken.