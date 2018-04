PSV zonder De Jong tegen Roda JC, Zoet vraagteken

PSV kan morgen in de uitwedstrijd bij Roda JC niet beschikken over spits Luuk de Jong.

De reserve-aanvoerder heeft nog te veel last van zijn handblessure, die hij opliep tijdens het duel met Ajax. Keeper Jeroen Zoet is bij de landskampioen nog een twijfelgeval. Hij had in de slotfase van PSV-Ajax ogenschijnlijk last van zijn lies en moest bij een uittrap passen.

Groepsfase

Voor PSV staat er, behoudens de eer, een puntenrecord en wedstrijdpremies, weinig meer op het spel. De ploeg is al kampioen en de belangrijkste wedstrijd in de rest van dit seizoen is voor PSV de Champions League-finale op 26 mei. Heeft de winnaar van dat duel zich via de eigen nationale competitie al rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, dan gaat PSV naar de laatste voorronde in het Champions League-toernooi in seizoen 2018-2019.