PSV’ers Luuk de Jong en Joey Veerman over vele opstootjes: ‘Kinderachtig en onnodig gedrag’

PSV heeft voor de elfde keer in de clubhistorie de KNVB-beker gewonnen. Na een matige finale werd Ajax in de strafschoppenserie met 3-2 verslagen. PSV-captain Luuk de Jong was een van de spelers die moegestreden moest afhaken, maar was heel blij met de bekerwinst.

,,Ik denk dat het een hele matige finale was van beide kanten. Ik kan me voorstellen dat het niet de leukste finale was om naar te kijken", zei Luuk de Jong nadat hij door Hans Kraaij was gefeliciteerd bij ESPN, maar ook direct een kritische kanttekening te verwerken kreeg. ,,We kwamen met 1-0 achter, maar knokken ons goed terug in de wedstrijd. In de tweede helft en verlenging werd het steeds minder omdat de energie wegvloeide bij veel spelers", zei De Jong.

De voormalig spits van Sevilla en FC Barcelona begreep dat het geen leuke finale was om te zien en ook beaamde dat de emoties vaak te hoog opliepen op het veld. ,,We zijn ook mensen en emotioneel met zoveel spanning erop. Als er sprake is van onrecht mag je daar wat van zeggen vind ik. Als iemand een scheenbeschermer tegen mij aangooit, ga ik naar de scheids toe. Dat slaat nergens op. Zie je mij dat soort dingen doen?", vroeg De Jong zich af. ,,Het is soms misschien te veel emotie, daar moeten we ook beter op gaan letten met z'n allen, maar er staat in zo'n finale ook veel op het spel voor ons.”

Na de 3-0 nederlaag bij Sevilla op 16 februari in de Europa League is PSV nu al dertien wedstrijden ongeslagen, waarmee een wisselvallig eerste seizoen onder Ruud van Nistelrooij toch nog mooi lijkt te eindigen. Begin dit seizoen won PSV al van Ajax (3-5 in Amsterdam) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en vorige week werd het 3-0 in de competitiewedstrijd in Eindhoven, waardoor PSV nu als tweede lijkt te gaan eindigen en daarmee begin volgend seizoen voorronde Champions League mag gaan spelen. ,,We kunnen ook heel tevreden zijn hoe we nu bezig zijn. Het liefst wil je het kampioenschap pakken, maar als je twee prijzen wint en tweede wordt doe je het natuurlijk ook niet slecht.”

Joey Veerman: ‘Kinderachtig gedrag’

PSV heeft nu alle vier de wedstrijden tegen Ajax winnend afgesloten dit seizoen. ,,Of ik dat een beetje kan bevatten? Ja hoor, want het is gebeurd", zei Joey Veerman met zijn kenmerkende Volendamse nuchterheid.

,,Het niveau was niet om over naar huis te schrijven, maar voor ons maakt dat even geen reet uit nu. Als je de beker wint is dat mooi. Het is gewoon een hele mooie prijs. Ik weet niet waar ik naartoe ben gerend na die laatste penalty. Ik vind niet dat we kunnen zeggen dat het seizoen mislukt is omdat we geen kampioen gaan worden", zei Veerman, die een van de weinige spelers ,,Ik denk dat ik nog wel lekker heb kunnen voetballen, maar ik heb ook verdedigend nog wel mijn bijdrage heb gehad. Dat wil iedereen van mij zien, dus dan doen we dat", zei Veerman met een knipoog, waarna ook hij nog even werd gevraagd over het heetgebakerde gedrag van veel spelers.

,,Het is gewoon kinderachtig en onnodig gedrag, iedereen die elkaar in de haren vliegt en elkaar steeds van die duwtjes geeft in de rug bij opstootjes. Ik hou er niet van. Nu zullen mensen wel weer zeggen ‘Oh, Veerman is een mooi weer-voetballer’, maar het is gewoon vervelend gedrag. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zei al in de rust dat we daar niks mee bereiken en dat Ajax dat juist wil.”