Publiekslieveling Doan langer bij Groningen

Groningen had in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen, en die werd vandaag gelicht. De club werd het ook eens met de speler over zijn persoonlijke voorwaarden voor na dit seizoen, meldt Groningen op de clubsite. Om welke voorwaarden het gaat is niet bekend.

Doan groeide dit seizoen in rap tempo uit tot de meest populaire speler bij de 'Trots van het Noorden'. In 29 competitieduels kwam hij tot acht treffers. ,,Het mooie is: in voetbal bestaat tijd haast niet”, zei technisch manager Ron Jans. ,,Ritsu stond bij Gamba Osaka niet eens in de basis. Hij is nog maar 19, maar maakte wel de stap naar een totaal andere cultuur. De afgelopen maanden zie hoe hij is gegroeid. Zijn acties, de communicatie met zijn medespelers, het rendement – alles is verbeterd. Ritsu schiet nooit blind op doel, maar altijd tussen de palen. Ritsu brengt echt iets extra’s.”