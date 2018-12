Puzzelen voor Van Bronckhorst met voorhoede Feyenoord

KNVB benoemt Foppe de Haan tot bondsrid­der

4 december Foppe de Haan is op de bondsvergadering van de KNVB benoemd tot bondsridder. In zijn lange loopbaan als trainer was de Fries vooral werkzaam én succesvol bij sc Heerenveen. Daarna leidde hij als bondscoach Jong Oranje twee keer naar de Europese titel. De Haan was bovendien assistent-bondscoach van de voetbalvrouwen toen die vorig jaar het Europees kampioenschap wonnen.