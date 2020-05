Quiz | Hoe vaak werd Feyenoord kampioen van Nederland?

Uitspraak in zaak-Cambuur/De Graafschap live te zien op deze site

16:26 Cambuur en De Graafschap horen rond 19.00 uur of ze alsnog naar de eredivisie promoveren. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht doet dan uitspraak in het kort geding dat beide clubs uit de eerste divisie tegen de KNVB hebben aangespannen. De uitspraak is via een livestream vanaf 18.55 uur rechtstreeks te volgen op deze site.