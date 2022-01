Rai Vloet keert nooit meer terug bij Heracles: ‘Met de wetenschap van nu, was besluit helemaal verkeerd’

Rai Vloet is geschorst en nog niet ontslagen, maar keert nooit meer terug bij Heracles. Nadat bekend werd dat hij heeft gelogen en veel meer had gedronken dan hij toegaf, gaat de deur op slot. „We hebben beslissingen genomen op achteraf onjuiste informatie”, zegt Rob Toussaint, directeur van Heracles.

Dat Vloet is geschorst en nog niet ontslagen, is een juridisch verhaal. De arbeidsadvocaat heeft geadviseerd om te laten weten dat er zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan en het secuur moet worden afgehandeld. Feit is dat de vertrouwensbreuk te groot is en het klaar is met de middenvelder in Almelo.

„Wij hadden informatie van Vloet dat hij twee glazen alcohol had gedronken en 130 kilometer per uur heeft gereden. Achteraf bleek dat onjuiste informatie. Hadden we geweten hoe het echt zat, dan waren er heel andere keuzes gemaakt”, zegt Toussaint. „Met de wetenschap van nu, was de beslissing helemaal verkeerd.”

Waarom heeft de club niet gewacht tot na de rechtszaak voor ze Vloet weer in de openbaarheid brachten? „We hebben alles afgewogen, zijn alle scenario’s langs gegaan, maar op basis van de informatie die we hadden, dachten we dat we de juiste keuze maakten.”

Algemeen directeur Rob Toussaint geeft toe dat de beslissing om Rai Vloet te laten spelen verkeerd was.

Niet bevestigd

Heracles heeft vrijdag vernomen dat Vloet bijna 2,5 keer te veel alcohol heeft gedronken dan toegestaan op het moment dat hij op de A4 een ongeluk veroorzaakte waarbij de 4-jarige Gio om het leven kwam. Dat hij ook veel te hard heeft gereden, heeft de club nog niet bevestigd gekregen.

Supporters roeren zich inmiddels en een deel vindt dat de clubleiding op moet stappen. Toussaint geeft aan dat er intern veel gesprekken plaats vinden. Of ook mensen hun functie gaan neerleggen naar aanleiding van alle commotie en woede is op dit moment niet aan de orde. Hij wijst erop dat niet één persoon is aan te wijzen. „We nemen de beslissingen met elkaar, het bestuur en de directie.”

