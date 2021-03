Raiola bekritiseert Qatar-statements: ‘Gaan we eredivisie ook staken tot toeslagenaffaire is opgelost’

VideoSpelers gebruiken voor een statement over de mensenrechtenkwestie in WK-land Qatar is ‘geen politiek spel’ dat op hun schouders terecht moet komen. Dat vindt Mino Raiola, de invloedrijke spelersmakelaar van onder anderen Erling Haaland, Matthijs de Ligt en Zlatan Ibrahimovic.

,,Moeten we voetballers gebruiken voor een politiek statement?", vroeg Raiola zich gisteravond af in Studio Voetbal van de NOS. ,,Als je toelaat dat je politiek gaat gebruiken in het voetbal, wat is dan de volgende stap? Dat we de eredivisie staken tot de toeslagenaffaire is opgelost? Dat we het Nederlands voetbal stilleggen tot we de Groninger-kwestie hebben afgerond? De spelers hebben niet besloten waar we voetballen. Dat doet de KNVB, door hun stemgedrag bij de FIFA.”

Oranje, Zweden en Duitsland vroegen de voorbije week in statements aandacht voor de mensenrechtenkwestie in Qatar, het land waar eind volgend jaar het WK voetbal wordt gehouden. Volgens de Engelse krant The Guardian zijn er de afgelopen jaren ruim 6500 arbeidsmigranten in Qatar overleden.

Volledig scherm De spelers van Oranje zaterdagavond voor het duel met Letland. © Pim Ras Fotogrtafie

Raiola: ,,In een aantal staten in Amerika worden nog steeds mensen ter dood veroordeeld. Gaan we daar dan ook niet voetballen? Gaan we niet meer tegen Chinese of Russische clubs spelen? Politiek moet je ver weg houden van spelers. Ze zijn vrij om uit zichzelf wat te doen via hun social-mediakanalen. Dat is hun goed recht. Maar ik vind het vreemd dat we dit politieke spel door de spelers laten spelen. Terwijl de FIFA nota bene in zijn eigen reglement heeft staan dat je geen politieke statements mag maken.”

,,Dit is iets van de FIFA, van Qatar en van de bonden die zijn aangesloten. Besluiten we dat die spelers de statements wél moeten maken, dan moeten ze ook de baas worden. Dan moeten ze bij een volgend WK worden gehoord of ze zich happy voelen bij om daar dan wel of niet te gaan spelen.”

Raiola zei in Studio Voetbal ook dat dit een uitspraak was op persoonlijke titel, die hij niet met spelers uit zijn stal heeft besproken. ,,Dit is mijn mening. Ik geloof ook niet dat ze onder druk worden gezet door bonden, maar ik had het veel fijner gevonden als spelers zélf een actie waren gestart op persoonlijke titel.”

