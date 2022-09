Ramiz Zerrouki teleurgesteld na afketsen transfer naar Feyenoord: ‘Ze hadden het me kunnen gunnen’

Het is bijna middernacht en het aftellen naar het einde van de transfermarkt is begonnen, als Ramiz Zerrouki in het shirt van FC Twente zijn rondje langs de camera’s maakt in de catacomben van De Grolsch Veste. Een voorzichtige glimlach komt tevoorschijn als hij zegt: „Ik sta hier in dit tenue, dan weet je dat het niet is doorgegaan.”