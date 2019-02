Ramos: Ajax gaat lijden bij ons

De Spaanse verdediger was onder de indruk van het spel van Ajax. ,,Maar we hebben tweemaal gescoord en goed verdedigd. We weten ook hoe we moeten lijden. Straks is het aan Ajax om te lijden in ons stadion. Dit is een fantastisch resultaat voor ons. We hebben ook wel eens nadeel van de videoscheidsrechter gehad, maar hij maakt het spel wel eerlijker. Zonder hem was Ajax op voorsprong gekomen.”



Trainer Santiago Solari van Real heeft Ajax nog niet afgeschreven. ,,Het leek wel of ze de afgelopen weken alle energie voor ons hadden bewaard. Ze bleven maar druk zetten. We zullen de return minimaal moeten benaderen als deze wedstrijd. We hebben het over de knock-outfase van de Champions League. Dan krijg je niets cadeau."