Rampjaar 2019 in cijfers: PSV van de regen in de drup

In een notendop het verschil tussen Ajax en PSV? Waar Ajax dit weekend de magische grens van 100 goals dit kalenderjaar verbrak, maakte PSV vandaag bij de vijfde nederlaag van 2019 pas zijn 67ste treffer. Dit zijn de onthutsende cijfers van PSV in 2019.

Volledig scherm Mark van Bommel. © BSR Agency • PSV noteerde zondag in Tilburg (nederlaag van 2-1) al zijn vijftiende verliespunt van dit seizoen. Over heel vorig seizoen had PSV 19 verliespunten, overigens allemaal opgelopen in dit kalenderjaar.



• PSV kreeg tegen Willem II voor de tweede keer dit seizoen minimaal 5 kaarten, na de 7 kaarten tegen Heracles van 18 augustus. In de afgelopen 2 seizoenen kreeg PSV nooit meer dan 4 kaarten per Eredivisie-duel.

• PSV kreeg dit seizoen al 21 kaarten in 7 uitduels in de eredivisie. Vorig seizoen kreeg de club in al zijn 17 uitduels 22 kaarten.



• PSV (W0-G2-V4) heeft nu al 6 duels op rij in alle competities niet gewonnen. Dat overkwam de club voor het laatst in november-december 2013 (1 remise, 5 nederlagen).



• PSV heeft nu drie keer verloren in zijn 13 duels in dit eredivisie-seizoen, net zoveel als in het hele vorige seizoen.

• PSV incasseerde in zijn laatste 4 eredivisieduels minimaal twee treffers. De laatste keer dat de Eindhovenaren dat 4 keer op rij overkwam was in april-augustus 2013.

Volledig scherm Lars Unnerstall. © BSR Agency • PSV staat na 13 speelrondes 11 punten achter de koploper, de laatste keer dat PSV na 13 speelrondes al 11 punten achter stond, was in het seizoen 2001/2002. Feyenoord stond toen bovenaan met 31 punten, PSV kwam tot 20 punten.



• Lars Unnerstall was zondag de tweede Duitse keeper voor PSV, na Georg Koch in augustus 1997. Koch stond 3 duels onder de lat (W2-G1-V0), waaronder tegen Willem II (3-0 winst).



• PSV staat voor het eerst sinds 2001/02 (toen 19) op minstens zeventien tegendoelpunten uit de eerste dertien duels van een eredivisieseizoen.