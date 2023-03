Rampweek FC Utrecht compleet: na bekerblamage tegen Spakenburg wint Fortuna in Galgenwaard

In het bedankje naar de aanhang schuilt een grote mate van plichtmatigheid, vrijdagavond, tegen de klok van tien uur. FC Utrecht heeft zojuist een 1-2 nederlaag geleden tegen Fortuna Sittard. En om nu te zeggen dat de fans -of toch in elk geval een fanatiek deel ervan- dit kunnen accepteren met de bekeruitschakeling tegen Spakenburg (1-4) nog vers in het geheugen? Vandaar de afwachtende pose van de spelers van de club, die in de competitie juist aan zo’n sterke serie bezig waren.

‘Frans grijp in’, ‘Onze liefde kent geen grenzen, maar ook jij kan te ver gaan’. Wie niet beter zou weten, zou gezien de spandoeken in Galgenwaard vermoeden dat FC Utrecht op het punt staat overgenomen te worden door een Oezbeekse oliemagnaat met een dubieus verleden. Dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit is, of toch in elk geval aanstaande. Of dat FC Utrecht vanaf komende maandag Amsterdam als thuisbasis heeft. In werkelijkheid had het elftal van Michael Silberbauer tot het duel met Fortuna één kwartfinalewedstrijd in het bekertoernooi verloren. Een tamelijk schandalige nederlaag weliswaar, tegen de amateurs van Spakenburg. En toch: er zijn eredivisieclubs die moeiteloos zouden willen ruilen met dit type leed, dat zeer waarschijnlijk ‘gewoon’ kwalificatie voor de play-offs om Europees voetbal oplevert.

Het is misschien wel typisch FC Utrecht, de club die leeft op het ritme van emoties en waar grijstinten niet bestaan. Althans, bij het meest luidruchtige deel van de achterban, het gedeelte dat tegen Fortuna de eerste vijf minuten ‘uit protest’ boycot. Het wat vergeeflijkere deel op zijn beurt begroet de laatkomers tegen de Limburgse club met een fluitconcert. Zo van: juist als het tegenzit, hoor je er te staan voor je ploeg. Ondubbelzinnig tekent de tweestrijd op de tribunes een avond waarop FC Utrecht met pap in de benen voetbalt. Een avond waarop het elftal van Silberbauer haast nog slechter voetbalt dan afgelopen dinsdag tegen Spakenburg.

Zakaria Labyad, voor het eerst weer basisspeler sinds zijn terugkeer, maakt ruim een uur lang een verloren indruk en krijgt dat te horen. Een lange bal van Modibo Sagnan die in niemandsland eindigt wordt met een gefluit begeleid. En wanneer clubicoon Mark van der Maarel (voor rust) en Naoki Maeda (na rust) grote kansen missen, is het cynische welhaast van de tribune te plukken. De spanning is, kortom, negentig minuten hoor- en voelbaar in Galgenwaard, die tegen Fortuna beduidend minder druk bevolkt is dan tijdens de kwartfinale in het bekertoernooi.

De spanning kan niet los worden gezien van een filmpje met Silberbauer dat FC Utrecht donderdag de wereld in slingerde, waarin de Deen –tegen Spakenburg afwezig vanwege migraine- in de hem kenmerkende kalme woorden opriep achter de ploeg te blijven staan. De toon ervan schoot bij (opnieuw) een deel van de supporters in het verkeerde keelgat. Want: er kwam te weinig passie in naar voren.

Arme Silberbauer. In alles contrasteert hij deze vrijdagavond met Julio Velázquez, de Fortuna-trainer die zichzelf met zijn drukke en overdreven maniertjes een soort kruising van Diego Maradona, Nelson Mandela en Martin Luther King lijkt te vinden. Toch zal hij, de man die te allen tijde de rust ademt van een huisarts, de druk van de door hem zo geliefde volksclub op zijn schouders voelen.

In dat licht bezien komt de 1-2 nederlaag tegen de Limburgers, die via Kristijan Bistrovic en Tiijani Noslin de 1-0 van Tasos Douvikas ongedaan maken, voor hem op het slechts denkbare moment. Koud begonnen in Galgenwaard weerklinkt het ‘Schaam je kapot’ deze vrijdag voor de tweede maal in zijn tijdperk vanuit de harde kern-kelen.

