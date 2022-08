Rampweekend voor Maikel Kieftenbeld: kolderieke eigen goal en einde seizoen door zware knieblessure

AZ verliest in heenwed­strijd op bezoek bij Dundee United

AZ is er op bezoek bij Dundee United niet in geslaagd een goede uitgangspositie te bewerkstelligen voor hun tweede ontmoeting in de voorronde van de Conference League. In Schotland gingen de Alkmaarders donderdagavond met 1-0 onderuit.

5 augustus