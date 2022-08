Randje Buitenspel | Hou vol Burak Yilmaz, nog maar 1758 dagen

AZ plaatst zich voor groepsfase Conference League na probleemlo­ze zege in Portugal

AZ heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen won donderdagavond met 1-2 bij Gil Vincente, nadat de heenwedstrijd in de play-offs in 4-0 was geëindigd.

25 augustus