Randje Buitenspel: Ook Junior Obiku trekt graag zijn Feyenoord-shirtje uit

Fortuna en RKC blijven ondanks controver­si­eel moment in blessure­tijd steken op gelijkspel

Een mooi affiche op papier in Sittard: RKC en Fortuna, de twee ploegen in vorm, troffen elkaar in een sfeervolle entourage. Vermakelijk was het duel zeker, maar doelpunten bleven uit in een ren-je-rot-wedstrijd: 0-0.

15 oktober