Rapen bij FC Utrecht gaar na nieuwe dreun: FC Emmen pakt verdiende winst

Door Dennis van Bergen



Het liep zaterdagavond al tegen de klok van elf uur, toen Bas Dost de ingrediënten van een vermakelijke avond ogenschijnlijk nog eens de revue liet passeren in zijn hoofd. Een zee aan aanvallen, vijf doelpunten en een heerlijke sfeer; dat was FC Emmen – FC Utrecht in een notendop. En daarin had de thuisclub gekregen waarop het recht had: de winst (3-2).

Dick Lukkien en met name Henk Fraser, de trainers uit beide kampen, zullen vast een rits aan mitsen en maren hebben genoteerd over wat allemaal niet goed ging in Drenthe. Maar amusant was het in Stadion de Oude Meerdijk, negentig minuten aan een stuk. Met dank vooral aan het dappere FC Emmen, dat in Ole Romeny en voormalig Feyenoorder Mark Diemers twee spelers heeft die de ploeg van Lukkien onherroepelijk naar een veilige klassering op de ranglijst gaan loodsen. Eerstgenoemde tekende op aangeven van de ander voor de enige, uiterst fraaie FC Emmen-goal voor rust.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bibberen en beven was het geregeld in de FC Utrecht-defensie, waarin Ruben Kluivert en Modibo Sagnan er vaak ongelukkig uitzagen. Het voetballend betere FC Emmen creëerde voor rust de nodige kansen, maar vond vaak doelman Vasilis Barkas op z’n weg. Het elftal van Fraser leidde halverwege overigens wél. Tweemaal leverde een corner van de van Schalke 04 overgekomen Can Bozdogan een doelpunt op. Een via Anastasios Douvikas en de andere -hoe kan het ook anders- via Dost, die de bal op de hem kenmerkende wijze binnen kopte: laag en hard.

Het zou de aanzet zijn van een vervolg waarin de club uit Drenthe naar de gelijkmaker zocht en die ook vond via Rui Mendes, die profiteerde van de kwetsbare Utrechtse defensie. Ruim tien minuten voor tijd maakte Jari Vlak het vervolgens alleen nog maar erger voor FC Utrecht, dat na rust helemaal niets meer liet zien. Van afstand verschalkte Vlak keeper Barkas: 3-2.

Ja, de competitie is pas drie duels onderweg. Toch lijken de rapen nu al behoorlijk gaar bij FC Utrecht, dat komend weekeinde rivaal Ajax ontvangt in eigen huis. Met twee behaalde punten uit wedstrijden tegen RKC, Cambuur en FC Emmen beleeft het elftal van Fraser er allesbehalve een rooskleurige seizoenstart. En dat lijkt Dost te beseffen, als hij na afloop resoluut de catacomben induikt op die voor hem zo vruchtbare grond. Zijn nieuwe elftal zit nu al in de sores.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.