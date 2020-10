Rapportcijfers: Broja en Lamprou goud waard, kortsluiting bij smaakmaker Tannane

Armando Broja was de grote man bij de overwinning van Vitesse op ADO Den Haag. Hij scoorde twee keer en kreeg een 8. Ook RKC Waalwijk-keeper Kostas Lamprou kreeg dat cijfer na zijn gestopte strafschop tegen Heracles. Julio Pleguezuelo was tegen Willem II de beste verdediger van Twente, ook hij kreeg een 8.

De elke week bewierookte Oussama Tannane had nu een minder weekeinde. De Marokkaanse international kreeg een rode kaart vanwege commentaar op de scheidsrechter, benadeelde daarmee zijn ploeg en kreeg een 4. Ook PEC Zwolle-back Destan Bajselmani kreeg dat cijfer voor zijn optreden tegen PSV.

Heracles Almelo – RKC Waalwijk 0-1

Heracles: Brouwer 5,5; Fadiga 5 (49. Breukers 6), Pröpper 5,5, Knoester 5,5, Hardeveld 4,5; Kiomourtzoglou 6, Vloet 4,5 (67. Szöke -), Bijleveld 5; Van der Water 6 (87. Cijntje –), Bakis 5 (86. De La Torre -), Burgzorg 4 (87. Lunding -)

RKC: Lamprou 8 ; Bakari 7, Touba 7,5, Meulensteen 6,5, Wouters 7; Olsak 6,5, Anita 6,5, Tahiri 7 (86. Azhil -); Sow 6,5 (70. Van der Venne 6), Damascan 6,5 (70. John 6). Ngonge 7 (55. El Haddouti 6).

Scheidsrechter Van der Laan: 6

Man of the match: Kostas Lamprou was de reddende engel voor RKC bij de eerste overwinning van de club dit seizoen. De keeper stopte een strafschop en het was al de derde keer dat er een strafschop niet werd benut van Heracles in een duel met hem.

AZ – VVV-Venlo 2-2

AZ: Verhulst 6; Svensson 5, Leeuwin 6,5, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5, De Wit 5,5, Koopmeiners 6; Stengs 7, Boadu 5, Karlsson 7 (63. Hatzidiakos -).

VVV: Van Crooy 6,5; Dekker 6,5, Swinkels 6, Kum 6, Schmitz 6 (81. Van Dijck -); Machach 5,5 (63. Coric -), Gelmi 5 (46. Hunte 6), Linthorst 6,5; John 6 (74. Arias -), Giakoumakis 7, Van Crooy 5,5.

Scheidsrechter Bax: 5,5

Man of the match: Tegen VVV zagen we vlagen van de oude Calvin Stengs terug. Hij maakte bovendien zijn eerste eredivisiegoal sinds 31 januari 2020.

Willem II – FC Twente 0-3

Willem II: Ruiter 6; Owusu 6 (46. Schippers 5), Holmen 6, Köhn 6, Nelom 5 ; Saddiki 5,5 (43. Yeboah 5), Trésor 6, Saglam 4 (66. Van der Heijden -); Romeny 4 (73. Gladon -), Pavlidis 5,5, Köhlert 4,5.

FC Twente: Drommel 7; Ebuehi 6.5, Pleguezuelo 8, Dumic 7, Oosterwolde 6,5; Brama 6,5, Roemeratoe 7(89. Selahi -), Bosch 6 (83. Dervisoglu -), Cerny 6,5 (89. Zerrouki -), Danilo 7 (83. Jeremejeff -), Menig 6 (66. Lamprou -).

Scheidsrechter Higler: 7,5

Man of the match: De stabiele Julio Plegezuelo speelde soeverein tegen Willem II. Hij zorgde ervoor dat Twente voor de tweede keer dit seizoen de nul kon houden.

Feyenoord – Sparta Rotterdam 1-1

Feyenoord: Bijlow 7,5; Nieuwkoop 6, Spajic 6, Senesi 6,5, Haps 6,5; Toornstra 6, Fer 6 (68. Geertruida -),Teixeira 6; Berghuis 6, Linssen 6 (74. Jørgensen -), Diemers 5 (74. Johnston -).

Sparta: Van Leer 5: Fortes 5, Vriends 6,5, Beugelsdijk 6,5, Heylen 6,5, Pinto 6; Harroui 7, Auassar 7, D. Duarte 6,5; Thy 6 (84. Mijnans -), Engels 6,5 (74. Emegha -).

Scheidsrechter Blom: 7

Man of the match: Doelman Justin Bijlow maakte een cruciale redding in de laatste minuut van de wedstrijd. Daarmee redde hij een punt voor Feyenoord.

ADO Den Haag – Vitesse 0-2

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 5, Bijen 4,5, Pinas 6, Faye 5,5 (55. Philipp 5,5); Bourard 6 (45. Morrison 7), Rigo 5 (78. Elmkies -) De Boer 5,5; Catic 4,5 (68. Karelis -), Arweiler 5, Besuijen 5,5 (55. Kramer 5).

Vitesse: Pasveer 6,5; Rasmussen 7, Bazoer 7 (88. Delaveris -), Hajek 7; Dasa 7, Tronstad 7, Tannane 4, Huisman 5,5 (79. Buitink -), Wittek 6; Openda 5 (70. Touré -), Broja 8 (79. Darfalou -).

Scheidsrechter Martens: 5

Man of the match: Armando Broja bleek steeds al een goede invaller voor Vitesse. Tegen ADO Den Haag was hij ook succesvol als basisspeler. De Albanees scoorde beide doelpunten.

Ajax – SC Heerenveen 5-1

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5 (61. Klaiber), Schuurs 7, Blind 6,5 (82. Martinez), Tagliafico 6,5; Klaassen 7, Gravenberch 7,5; Neres 6 (80. Promes -), Kudus 7, Tadic 7,5 (61. Antony -); Traoré 6 (82. Huntelaar -).

Heerenveen: Mulder 5; Floranus 4,5, Van Hecke 5,5, Bochiewicz 6, Woudenberg 5; J. Veerman 5,5, Dresevic 6, Kongolo 6 (81. Dewaele -); Van Bergen 5,5, H. Veerman 6, Batista Meier 5 (46. Nygren 6).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5

Man of the match: Dusan Tadic toonde zich een ware aanvoerder vandaag door Ajax bij de hand te nemen in het eerste halfuur tegen Heerenveen. Zijn goals waren het startschot voor de ruime zege.

FC Groningen – FC Utrecht 0-0

FC Groningen: Padt 7,5; Dankerlui 6, Dammers 6, Itakura 6,5, Van Hintum 6; Matusiwa 6, Van Kaam 6 (88. Gudmundsson -); El Messaoudi 6, Lundqvist 5 (75. Robben -), Joosten 5 (65. Da Cruz -); Larsen 5 (65. El Hankouri -).

FC Utrecht: Nijhuis 5,5; Van der Maarel 6, St. Jago 6,5, Hoogma 6, Warmerdam 6; Maher 6, Van de Streek 5, Gustafson 5,5; Kerk 6, Sylla 5,5 (73. Elia -), Ramselaar 5 (80. Arzani -).

Scheidsrechter Manschot: 7

Man of the match: Sergio Padt was belangrijk voor FC Groningen met een aantal cruciale reddingen. Mede daarom bleef het 0-0.

PEC Zwolle – PSV 0-3

PEC Zwolle: Zetterer 5; Bajselmani 4, (46. Saymak 5), Kersten 5, Van Polen 5, Van Wermeskerken 5; Huiberts 5 (76. Reijnders -), Nakayama 5, Drost 5; Leemans 4 (63. Van Duinen -), Ghoochannejhad 4 (46. Tedic 5), Pherai 5.

PSV: Mvogo 7,5; Dumfries 6, Baumgartl 5,5 , Boscagli 6, Max 7; Rosario 5 (90. Hendrix -), Sangaré 6,5 (87. Fein-); Gakpo 7, Mauro 6 (67. Madueke -), Malen 7 (90. Piroe -), Götze 7 (67. Ihattaren -).

Scheidsrechter Makkelie: 7

Man of the match: Yvon Mvogo verrichte vandaag enkele belangrijke reddingen en zorgde er daardoor voor dat de voorhoede van PSV zich kon uitleven tegen PEC Zwolle.

FC Emmen – Fortuna Sittard 2-2

FC Emmen: Telgenkamp 5; Bijl 6, Bakker 5 (46. Van Rhijn 6), Araujo 6, Cavlan 6; Chacon 5, Pena 6,5, Tibbling 5, Laursen 6; De Leeuw 6, A. Jansen 5,5 (65. De Vos)

Fortuna Sittard: Koselev 6; Rota 6, Angha 6, R. Janssen 5,5, Cox 6; Tekie 5, Seuntjens 5, Smeets 5,5; Flemming 6, Polter 6, Semedo 7 (81. Hansson)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5

Man of the match: Met een doelpunt en een assist had Lisandro Semedo een groot aandeel in de vroege 2-0 voorsprong die Fortuna Sittard nam. Het bleek niet genoeg voor een Limburgse overwinning.

