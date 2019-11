Realisme bij FC Utrecht: ‘We zijn niet zo goed als zij’

Het normaal zo soepel scorende FC Utrecht werd behoorlijk met de neus op de feiten gedrukt door eerst Ajax (4-0) en vorig weekend AZ (0-3). Zeven tegengoals, geen doelpunten of überhaupt punten. FC Utrecht ging die wedstrijden in als de ploeg in vorm, maar weet na twee verdiende nederlagen dat het voor nu realistischer is om vooral te kijken naar de clubs die de ploeg van trainer John van den Brom op de hielen te zitten.



,,We zeiden voor die twee wedstrijden dat we erna zouden weten waar we staan”, aldus Van den Brom. ,,Nou, dat weten we. We zijn niet zo goed als zij. Zo moet je het heel eerlijk en open zien. Ajax is buitencategorie en speelde heel goed tegen ons; de uitslag tegen AZ was niet het kwaliteitsverschil in de wedstrijd. Het resultaat was teleurstellend, maar je zag wel dingen die je graag wil zien.”



FC Utrecht staat op vier punten van PSV, maar ziet de concurrentie dichterbij komen. Het als tiende geklasseerde Feyenoord volgt op slechts twee punten. FC Utrecht krijgt met de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, achttiende in de eredivisie, een op papier haalbare kaart om een gedeelte van die groep achtervolgers op gepaste afstand te zetten. Dat zal Van den Brom moeten doen zonder de al langer blesseerde Adrián Dalmau. Ook Mark van der Maarel ontbreekt omdat hij niet ongeschonden uit de training van woensdag is gekomen. Jean-Christophe Bahebeck krijgt opnieuw het vertrouwen in de aanval van FC Utrecht, wat in principe betekent dat een middenvelder moet sneuvelen.