‘Rebels genie’ Ihattaren maakt kans op Golden Boy-award

Ten Hag kan in CL nauwelijks nog om Haller heen: ‘Zijn statistie­ken zijn geweldig’

13 september Met twee goals voor zowel land als club laat Sébastien Haller de discussie over de spitspositie in Ajax’ Champions League-campagne, die woensdag in Lissabon begint, voorlopig verstommen. ,,Ik kijk er ontzettend naar uit”, stelt de nu wel geregistreerde spits na zijn glansrol tegen PEC (0-2).