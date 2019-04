Recordjacht FC Utrecht gaat verder in Den Haag

Door Tim Reedijk



Over heel 2018 won FC Utrecht welgeteld drie uitwedstrijden. We schrijven begin april 2019 en FC Utrecht staat al op vier: De Graafschap (0-1), Heracles Almelo (1-5), NAC Breda (0-4) en VVV-Venlo (2-6). Dat waren de laatste vier uitwedstrijden, waarmee FC Utrecht haar clubrecord evenaarde van gewonnen uitwedstrijden op rij. In 1971 lukte dat voor het laatst, toen Bert Jacobs nog aan het roer stond in de Domstad.



Over records gesproken: met de 2-6 in Venlo woensdag scoorde FC Utrecht voor het eerst in de clubhistorie zes goals in een uitduel in de eredivisie. In de laatste drie uitwedstrijden maakte FC Utrecht er vijftien, iets wat in deze eeuw alleen Ajax en PSV in 2017 voor elkaar kregen. Bovendien komt er geen eredivisieclub in de buurt van het doelpuntenaantal van FC Utrecht in uitwedstrijden in 2019: liefst negentien treffers. Minimaal vier goals in drie opeenvolgende uitwedstrijden: ook dat is een unicum voor FC Utrecht.