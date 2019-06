Recordtiener De Ligt verslaat Messi en Neymar

Matthijs de Ligt wordt 12 augustus twintig jaar oud en daarmee lopen zijn tienerjaren ten einde. In de Nations League-finale van zondag tegen Portugal kan de Ajax-verdediger een fraai record, dat hij al in handen heeft, aanscherpen. Hij speelt dan, naar alle waarschijnlijkheid, zijn zeventiende interland als tiener.

De interlandcarrière van De Ligt begon wat ongelukkig op 25 maart 2017 in en tegen Bulgarije. Spas Delev profiteerde binnen twintig minuten tweemaal van weinig overtuigend optreden van de Ajacied en in de rust werd De Ligt uit zijn lijden verlost door Wesley Hoedt. Van de negen daaropvolgende interlands moest De Ligt liefst acht keer vanaf de zijkant toekijken, in die andere interland kreeg hij een rode kaart in het duel met Marokko.

Volledig scherm © ANP Inmiddels is de nog altijd maar negentienjarige De Ligt niet meer weg te denken naast Virgil van Dijk in het hart van de Oranje-defensie. Gisteravond speelde hij alweer zijn veertiende interland op rij en zijn zestiende in totaal. Voor de tweede keer op rij (na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland) kwam hij tot scoren en hij kan zondag tevens nog ander een fraai record overnemen van Ernie Brandts. De Ligt is zondag 19 jaar en 301 dagen oud en kan de jongste Oranje-international ooit worden in de finale van een officieel toernooi. Dat is nu nog Ernie Brandts (22 jaar en 142 tegen Argentinië in 1978).

Wesley Sneijder, recordinternational van Oranje met 134 interlands, zei het al bij zijn afscheid: ,,Ik hoop het natuurlijk wel – en dat denk ik ook’’, op de vraag of zijn record ooit verbroken zou worden ,,Dat zou alleen maar goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Een speler die al heel jong een vaste basisplaats heeft, zoals nu De Ligt, zou dat heel goed kunnen halen. Ik gun hem dat van harte.”



De Ligt is in elk geval goed op weg. Als hij zondag volledig in de lijn der verwachtingen weer naast Van Dijk in de basis staat, speelt hij zijn zeventiende interland als tiener. Dat zijn er acht meer dan Sneijder als tiener speelde. Bekijk hieronder de Nederlandse tieners die de meeste interlands speelden.

Buitenlandse topspelers

Uiteraard is er altijd baas boven baas. De Ligt is in Nederland de recordhouder, maar ook de absolute topspelers op deze aardbol hadden al een fraai aantal interlands achter hun naam staan. Kylian Mbappé is bijvoorbeeld recordhouder als het gaat om Franse tieners. De sterspeler van Paris Saint-Germain speelde inmiddels 31 interlands waarvan 28 als tiener. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo speelde 18 interlands als tiener, Neymar 15 en Lionel Messi 14. De Ligt vestigt daarmee zijn naam boven die van Messi en Neymar en nipt onder Ronaldo, zondag met Portugal de tegenstander in de finale van de Nations League.