Reddingsplan? ‘Gewond voetbalbedrijf wordt slechts in stabiele zijligging gehouden’

,,Op deze manier wordt ons gewonde voetbalbedrijf slechts in de stabiele zijligging gehouden”, zegt Sporre, die in het verleden met succes als troubleshooter fungeerde bij de KNVB, FC Zwolle en sc Heerenveen over het tweehonderd pagina’s tellende en naar de politiek gestuurde plan. ,,Het plan is alleen genoeg om in een modus te komen waarin je de competitie weer aan het draaien krijgt. Zie het als een overbruggingsmaatregel.”