Redouan El Yaakoubi over OneLove-rel: ‘Ik vond het hypocriet wel achter die banner te staan en niet die band te dragen’

El Yaakoubi vertelt bij YouTuber Salaheddine dat in samenspraak met de clubleiding is besloten dat hij geen aanvoerder is van Excelsior. ,,Ik vond wel dat de club liet doorschemeren dat ze mij niet meer steunen als aanvoerder en dat ze het daarom verstandig vonden om de band in te leveren.”

Terwijl El Yaakoubi juist het gevoel had dat hij goede gesprekken voerde met de clubleiding over de OneLove-actie, waaraan hij eerder in dit seizoen ook niet meedeed, net als Orkun Kökçü (Feyenoord).

El Yaakoubi: ,,Ik heb verteld waarom ik hem niet wil dragen, want ik had niet het idee dat de OneLove-band allesomvattend was, maar voor de LHBTIQ+-groepering. Ze hebben er later een allesomvattende actie van gemaakt, toen bleek dat niet iedereen erachter stond”, zegt El Yaakoubi. ,,Ik ben niet tegen die groepering, maar ook niet voor. Daarom heb ik gekozen voor een band met ‘Respect’ erop. Die is wel allesomvattend.”

OneLove-banner

In het duel met Cambuur ontstond commotie omdat El Yaakoubi ook niet met de OneLove-banner op de foto ging. ,,Ik hoor dat één minuut voordat we aan de warming-up beginnen. Ik zeg tegen de manager dat ik dat hypocriet zou vinden om wel achter die banner te staan en niet die band te dragen. Dus daarom wilde ik niet op de foto. Uiteindelijk ben ik de dupe geworden van de slechte communicatie van Excelsior.”

Volledig scherm De spelers van Cambuur en Excelsior achter het OneLove-spandoek. © Pro Shots / Shane Winsser

El Yaakoubi vertelt op zijn eigen Instagram-pagina hoe hij zich voelt. Nog altijd heeft de ex-captain van Excelsior het idee dat hij zich continu moet verdedigen voor elke beslissing die hij maakt. ,,Mijn hele leven vecht ik, heb ik het gevoel dat ik me altijd moet aanpassen en verantwoorden en dat ik er niet altijd bij hoor.”

De voormalig captain van Excelsior: ,,Ook nu kost het me in mijn dagelijkse leven extreem veel energie om mij continu te moeten verdedigen. Het is pijnlijk om te ervaren dat collega’s, partners en velen aan je twijfelen en vergeten zijn wie ik als mens echt ben. Wees vooral eerlijk en stel jezelf kwetsbaar op, pak ook een spiegel en bekijk deze situatie vanuit meerdere perspectieven, dan zie je ‘echt’ waar we ons momenteel met z’n allen in bevinden.”

Hij vindt dat er vaak maar één kant kan worden gekozen. Hij pleit ervoor dat er niet zo snel stelling wordt genomen als iemand een andere mening heeft. ,,Te veel mensen vinden het moeilijk om te accepteren dat er verschillen zijn. We moeten werken aan een echte diverse en inclusieve samenleving waarin we elkaar niet hoeven te overtuigen en te dwingen. Maar een samenleving waar we elkaar in elkaars waarde laten en vooral spreken over overeenkomsten. De reden maakt niet uit, je echt vrij voelen is het belangrijkste.”

