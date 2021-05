René van de Kerkhof bij FC Eindhoven: ‘Ach, status... Ik moet ook gewoon naar de wc en Willy ook’

René van de Kerkhof heeft al twee WK-finales gespeeld, is drie keer landskampioen geworden met PSV en heeft met diezelfde club de UEFA Cup gewonnen, als hij op het trainingsveld van Eindhoven geestdriftig strooit met balletjes buitenkant rechts. ,,Alsof hij op de camping liep, zo makkelijk ging het hem af”, zegt Hans Kraay junior, ploeggenoot in die tijd. ,,De Franz Beckenbauer van de Aalsterweg, zo noemden we René.”