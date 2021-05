Rentree in Oranje? Van der Sar baalt dat hij nee zei voor WK 2010: ‘Godsamme, wat had ik een spijt’

Edwin van der Sar had enorme spijt dat hij nee zei tegen een terugkeer bij Oranje voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Dat WK haalde het Nederlands elftal immers de finale tegen Spanje. ,,Godsamme, wat ging ik met een dubbel gevoel die finale kijken.”

Een terugkeer bij Oranje: het is na de opmars van Maarten Stekelenburg en het fraaie voetbalweekend van Arjen Robben een hot item in aanloop naar het komende EK. Robben gaf desgevraagd aan mee te gaan met de selectie van Frank de Boer als de bondscoach zou bellen. De Boer zelf gaf echter aan dat een terugkeer van Robben in het Nederlands elftal vooralsnog niet realistisch is.

Waar Robben dus open zou staan voor nog een eindtoernooi met Oranje, daar paste Van der Sar voor het WK 2010. In gesprek met Ons Oranje geeft hij aan enorme spijt te hebben van die keuze. ,,Bert van Marwijk belde me zelf. Dat ik nog een hoog niveau keepte. Maar ik ben geen Heintje Davids die voor de derde keer terug zou komen. Maar God, wat had ik een spijt toen ze de finale haalden. Absoluut", zo erkent de huidige algemeen directeur van Ajax. ,,Ik had goed contact met Giovanni van Bronckhorst tijdens dat WK en een dag voor de finale zei ik tegen Gio: ‘Godsamme zeg, ik ga die finale wel met een enorm dubbel gevoel kijken'. Natuurlijk hoopte ik echt dat ze zouden winnen, maar ik zei ook tegen Gio: ‘Als jullie winnen, kan ik echt niet met mezelf leven'.” Oranje verloor de finale zoals bekend na verlenging met 1-0 van Spanje.

Van der Sar keepte 130 wedstrijden voor Oranje, mede omdat hij na het EK 2008 toch nog voor twee wedstrijden terugkeerde: ,,Als ik mijn clubcarrière wilde verlengen, moest ik stoppen voor Nederland. Ik had niet nog de energie om nog een kwalificatie voor het WK in Zuid-Afrika te doen. Het was goed zo. Maar omdat ik bij Manchester United nog op hoog niveau keepte, belde Frank de Boer (destijds assistent, red.). Omdat ik nog zo goed speelde en of ik Oranje uit de brand kon helpen. Mijn vader en moeder hadden alleen feest gepland, omdat ze zoveel jaar getrouwd waren. Mijn moeder vond het niet erg leuk, maar ik heb geregeld dat veertig familieleden met de bus werden opgehaald in Noordwijk dus die hebben toen de wedstrijd gekeken en ik heb er toen nog twee wedstrijden bij gekregen.”

