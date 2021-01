Rentree Kökcü geeft Advocaat meer keuzes op het middenveld

Door Mikos Gouka



Met de terugkeer van Orkun Kökcü vanavond in de achtste finale van het bekertoernooi tegen Heracles Almelo, krijgt Feyenoord een broodnodig stukje creativiteit terug in de ploeg. De middenvelder miste vijf wedstrijden door een voetblessure, die hij in december op het trainingsveld opliep, maar mag dus al snel weer op een basisplaats rekenen.



De 20-jarige international van Turkije werkte de afgelopen weken keihard aan zijn herstel. Kökcü was vorig seizoen de oogappel van trainer Dick Advocaat. En de liefde was wederzijds. ,,Deze trainer weet mij altijd te motiveren", zei Kökcü.