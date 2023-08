Return PSV tegen Rangers onder leiding van Spaanse scheidsrechter

Het eerste duel tussen PSV en Rangers in Glasgow eindigde vorige week in 2-2. De Schotten namen twee keer een voorsprong, waarna de ploeg van trainer Peter Bosz via Ibrahim Sangaré en Luuk de Jong weer langszij kwam.

De Slowaak Ivan Kruzliak is aangewezen voor de terugwedstrijd tussen Ajax en Ludogorets in de play-offs van de Europa League komende donderdag. De Amsterdammers wonnen het eerste duel in Bulgarije met 1-4.

De Hongaarse scheidsrechter Gergo Bogor moet donderdag in Noorwegen de wedstrijd tussen SK Brann en AZ in de play-offs van de Conference League in goede banen leiden. Het eerste duel in Alkmaar eindigde in 1-1. De arbiter bij het duel tussen FC Twente en Fenerbahçe in Enschede is de Italiaan Fabio Maresca. De Nederlandse ploeg moet een 1-5-achterstand wegpoetsen.