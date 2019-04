Revanche van PSV voor pak slaag is niet aan de orde

Door Maarten Wijffels



Vandaag met revanchegevoelens in de bus naar Tilburg? Nee, zo wil Daniel Schwaab het niet omschrijven. Sinds de verdediger in Nederland is (zomer 2016), verloor hij nog altijd maar vier van de ruim 80 eredivisieduels waarin hij meespeelde. Maar één ervan was wel die zware 5-0 vorig seizoen uit bij Willem II. ,,Als ik een keer verlies is het óf dik, óf ongelukkig, zoals laatst bij Ajax’’, zegt Schwaab. ,,Ik denk niet in revanche, wel in de uitdaging om het nu in Tilburg beter te doen.’’