Rienstra en Kobayashi missen tweeluik met Ajax

Brander­horst koestert basisren­tree: ‘Ik koos voor zekerheid en stompte de meeste ballen weg’

11:01 Mattijs Branderhorst moest er lang op wachten en was vorig week nog teleurgesteld dat hij in het bekerduel met AFC niet onder de lat stond. Door de verbanning van de vier Duitsers vlak voor het duel met FC Emmen, onder wie eerste keeper Timon Wellenreuther, schoof hij plots door in de rangorde.