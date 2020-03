Rijkaard keert niet terug in voetbalwereld: ‘Ik mis het leven in de spotlights helemaal niet’

Door Sjoerd Mossou



Op onbewaakte momenten fietst Frank Rijkaard er nog weleens langs, via de Admiralengracht en dan linksaf, door de Cabotstraat naar het Balboaplein. Het beroemdste voetbalpleintje van Amsterdam, midden in de Baarsjes.



De plek waar niet alleen Rijkaard als jochie in de jaren 70 leerde voetballen, maar ook zijn generatiegenoot en jeugdvriend Ruud Gullit. Het plein zou later alleen nog maar aan status winnen als dé straatvoetbalplek van Amsterdam, waar jaren later ook spelers als Edgar Davids en Clarence Seedorf geregeld langskwamen.



,,Jeugdsentiment’’, zegt Frank Rijkaard, oud-topspeler van Ajax en AC Milan, later bondscoach en trainer van FC Barcelona. ,,In een tijd dat je als kind nog niet zo vaak bij je club trainde als tegenwoordig, verbeterden we hier onze techniek. Toen Ruud en ik tussen de twaalf en veertien waren, speelden we hier bijna dagelijks. Een mooie tijd.’’