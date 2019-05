RKC en TOP Oss dubbel vertegenwoordigd in Elftal van het Jaar van Keuken Kampioen Divisie

In elke linie is de kampioen vertegenwoordigd, behalve onder de lat. Niet Joël Drommel, maar Etienne Vaessen is de doelman. De 23-jarige keeper van RKC Waalwijk is bezig aan een sterk seizoen bij zijn club, waarmee hij kans maakt op promotie naar de eredivisie via de play-offs.



FC Twente-doelman Drommel hoeft niet te treuren. Trainers, aanvoerders van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en fans kozen hem al tot de beste keeper. Zijn ploeggenoot Aitor werd bekroond tot beste speler van de competitie.



De overige namen van het elftal van het jaar, gebaseerd op de statistieken van Opta Sports: Sai van Wermeskerken (SC Cambuur), Peet Bijen (FC Twente), Rick Stuy van den Herik (TOP Oss), Paul Quasten (RKC Waalwijk), Branco van de Boomen (FC Eindhoven), Mohamed Rayhi (Sparta Rotterdam), Javier Espinosa (FC Twente), Aitor Cantalapiedra (FC Twente), Lars Veldwijk (Sparta) en Huseyin Dogan (TOP Oss).