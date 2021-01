RKC kan ADO nog dieper in moeras duwen

Ajax in topper nog zonder Kudus, Ten Hag denkt nog na over basis­plaats Haller

8 januari Erik ten Hag sluit niet uit dat recordaankoop Sébastien Haller in de kraker tegen PSV onmiddellijk in de basis begint. ,,Dat gaan we de komende uren eens bekijken”, stelde de coach van Ajax, die drie aanvallers mist en achter de namen van Mohammed Kudus, Klaas-Jan Huntelaar en Lisandro Martinez nog een vraagteken heeft staan.