RKC knokt zich tegen Excelsior terug van achterstand en heeft eerste zege te pakken

Door Jeffrey van der Maten Opluchting. Dat was het woord dat paste bij de prachtige treffer van Thierry Lutonda, die voor de 3-2 tekende en zijn ploeg RKC Waalwijk daarmee voor de eerste keer vanmiddag op voorsprong knalde. De linksback beloonde het sterke optreden van zijn ploeg met drie belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud en liet het aanwezige publiek exploderen van vreugde. Het was RKC dat domineerde, maar de bezoekers waren het meest effectief voor het doel. Na een fraaie voorzet van Nathan Tjoe-A-On opende Julian Baas, die al na vier minuten de op het oog zwaar geblesseerd geraakte Marouan Azarkan verving, de score. Ook aanvoerder Redouan El Yaakoubi sloeg vanuit het niets toe, door een hoekschop hard tegen de touwen te koppen. Excelsior kwam weinig in de buurt van het doel, maar had spaarzame momenten nodig om de thuisploeg te pijnigen.

Tussendoor was RKC via Shawn Adewoye uit een corner op gelijke hoogte gekomen. Na de onderbreking boog RKC de achterstand volledig om, dankzij goals van Pelle Clement en Lutonda. In de slotfase zorgde uitgerekend de kleine middenvelder Vurnon Anita met een kopbal voor de definitieve beslissing, terwijl Michiel Kramer in blessuretijd de eindstand op 5-2 bepaalde.



RKC steeg daardoor naar de achtste plaats in de eredivisie en diende Excelsior, waar Lazaros Lamprou na rust zijn debuut maakte, de derde nederlaag in acht dagen tijd toe. De Rotterdammers verloren in een week tijd al van PSV (1-6) en FC Twente (4-0), waardoor de fraaie voorsprong van zes punten op de concurrentie langzaam wordt weggepoetst.