RKC wacht verre busreis in bekertoernooi: Waalwijkers treffen amateurs uit Friesland

Zij wonnen in de eerste ronde met 2-1 van DOVO. Het duel kwam uit de loting die zaterdagavond plaatsvond in de studio van ESPN.

De wedstrijden in de tweede ronde worden afgewerkt op 14, 15 en 16 december. De eindstrijd is op 17 april 2022 in de Kuip. In totaal zijn nog 32 teams over: zeventien uit de eredivisie, zeven uit de Keuken Kampioen Divisie en acht amateurclubs.